Останки древних людей неизвестного вида обнаружены на Филиппинах

Результаты изучения образцов, возраст которых оценивается в диапазоне от 50 до 67 тысяч лет, были опубликованы в журнале Nature.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Международная экспедиция ученых обнаружила на Филиппинах останки не менее трех особей людей, принадлежащих к до сих пор не известному виду человека, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature. CC0 Ученые объяснили, почему вымерли первые люди

"Комбинация морфологических признаков, на которую указывают найденные образцы, отличается от тех, что свойственны другим видам человеческого рода, включая Homo floresiensis и Homo sapiens. Это позволяет отнести древних людей, которым принадлежат останки, к новому виду, названному авторами исследования Homo luzonensis - в честь острова Лусон", - говорится в статье.

Элементы обнаруженных останков, среди которых зубы, фаланги пальцев и часть бедренной кости, были найдены в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон. Возраст образцов оценивается в диапазоне от 50 до 67 тысяч лет.

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"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции. И свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности, на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", - отметили ученые.