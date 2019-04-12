Друг и соратник Джулиана Ассанжа задержан в Эквадоре

По информации главы МВД Эквадора, соратника Ассанжа подозревают во вмешательстве во внутренние дела страны.

CУХУМ, 12 апр - Sputnik. Глава МВД Эквадора Мариа Паула Ромо рассказала о задержании человека, близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, передает РИА Новости со ссылкой на радио Sonorama. © AP Photo. Matt Dunham "Величайшее предательство": что сделают с Ассанжем

Мариа Ромо проинформировала о том, что задержанный неоднократно путешествовал с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу.

Кроме того, глава МВД Эквадора анонсировала возможный арест двух русских хакеров, которые также могли быть связаны с Ассанжем.

В свою очередь адвокат Ассанжа Карлос Поведа отметил, что речь идет о задержании друга основателя WikiLeaks.

"Это друг, он не его советник, адвокаты не знают, по какой причине он был арестован, но это неправда, что он некий помощник", - рассказал РИА Новости Карлос Поведа.

Он подчеркнул, что власти Эквадора не разрешают задержанному встретиться с адвокатами.

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Арест Ассанжа

Основателя WikiLeaks арестовали в Лондоне в четверг после отказа Эквадора предоставить ему дипломатическое убежище из-за неоднократных нарушений международных конвенций.

Его арестовали по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в британский суд. Также на него выдали ордера Швеция (по обвинению в изнасиловании) и США (по обвинению в сговоре с экс-военнослужащим и публикации похищенных им служебных документов).

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Как заявил эквадорский президент Ленин Морено, британские власти пообещали, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.

Слушания по делу пройдут 2 мая. До 12 июня США должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции.

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Дело Ассанжа

Основатель WikiLeaks получил известность в связи с публикациями о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

Ассанж с 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

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Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными.