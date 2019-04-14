Власти ОАЭ создадут крупнейший в мире искусственный корраловый риф

В Оманском заливе приступили к созданию крупнейшего в мире искусственного кораллового рифа.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. У берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ приступили к созданию кораллового рифа в триста тысяч квадратных метров, который в течение пяти ближайших лет станет "домом" для полутора миллиона кораллов, сообщает издание The National.

Таким образом власти эмирата рассчитывают сохранить морскую флору и фауну, увеличить популяцию рыб, а также развить туризм в эмирате и привлечь дайверов и любителей природы.

Проект реализуется в рамках соглашения между министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ и Fujairah Centre for Adventures, который был создан властями Фуджейры в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате.

В отличие от остальных эмиратов ОАЭ, Фуджейра находится на берегу не Персидского, а более глубоководного Оманского залива.