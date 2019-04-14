В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах мира пожаловались на проблемы с подключением к серверу, а также невозможность авторизоваться в мессенджере.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои в WhatsApp наблюдаются примерно с 14.00 по московскому времени. По данным портала, пользователи испытывают сложности с подключением к серверу (86%), авторизацией (6%) и доступом к веб-сайту (6%).

На проблемы пожаловались пользователи WhatsApp в Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Италии, а также Малайзии, Сингапура, ОАЭ.