Компания Sony раскрыла, какой будет новая Playstation

Дата выхода новой консоли PS5 еще неизвестна, но она будет гораздо мощнее и быстрее предыдущей модели.

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет новая консоль PlayStation 5, сообщает РИА Новости.

По его словам, видеокарта новой PlayStation 5 сможет воспроизводить видео в качестве 8К и получит поддержку трассировки лучей. Консоль будет во много раз мощнее, производительнее и круче PS4.

Церни также рассказал, что PS5 получит процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2. Этот процессор создан по 7-нанометровому техпроцессу. Видеокарта с перечисленными выше возможностями будет из семейства Radeon Navi.

Вместо обычного жесткого диска, которым сейчас оснащаются все современные консоли, в PS5 будет SSD-накопитель с особыми свойствами.

По сути это будет гибридный диск, который будет сочетать в себе характеристики стандартного SSD и чего-то особенного от Sony. Это позволит сделать загрузки гораздо быстрее.

Новая модель будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4 и сможет поддерживать шлем виртуальной реальности PS VR.