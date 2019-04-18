Вышинский: в киевском СИЗО не будут голосовать за Порошенко

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, следят за избирательной кампанией и не будут голосовать за действующего президента.

По словам журналиста, над Петром Порошенко в тюрьме смеются и не воспринимают всерьез.

"Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать. <...> Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления", — написал журналист в статье для РИА Новости.

Еще смешнее, по его словам, слушать, как президент страны кается, что "не того человека назначили на пост родной, как ему кажется, Одесской области".

"Петр Алексеевич там (в Одесской области. — ред.) и дороги открывал, загс новый в городе построил, а область проголосовала за Зеленского — каждому бы было обидно. За пять лет Порошенко назначал на Одесскую область троих "не тех губернаторов", — напомнил Вышинский.

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В то же время журналист признал, что не до смеха становится, когда Порошенко рассказывает о своих достижениях — "самой боеспособной армии в Европе", безвизовом режиме с ЕС и "томосе" для раскольнической церковной структуры на Украине.

Вышинский отметил, что в СИЗО, где содержатся три тысячи заключенных, Порошенко откровенно ненавидят.

"Здесь и Зеленскому не очень верят, четко просматривая за его спиной тень украинского олигарха Игоря Коломойского, но Порошенко откровенно ненавидят. Ненавидят спокойно, без агрессии, с холодным разумом. И этим же умом понимают, что Порошенко будет цепляться за власть до последнего. И это осознание – еще один, возможно, самый парадоксальный аргумент голосовать за Зеленского — чтобы не дать Порошенко ни малейшего шанса остаться у власти еще на пять лет", — рассказал он.

Вышинский не исключил, что Порошенко после проигрыша на выборах может оказаться в том же Киевском следственном изоляторе, что и он.

"Многие мои соседи верят, что, проиграв на выборах, Порошенко рано или поздно окажется здесь, в Лукьяновке. Возможно, что и до осени – чтобы в октябре уже именно отсюда смог проголосовать на выборах в Раду", - рассказал Вышинский в статье для РИА Новости, написанной из СИЗО.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.