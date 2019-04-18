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Пхеньян отчитался об испытании нового оружия

© REUTERS / KCNA
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Испытания нового тактического управляемого оружия прошли в КНДР в среду 17 апреля.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа, сообщает RT со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

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© AFP 2019 / MANDEL NGAN
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Какое именно оружие было испытано не сообщается, однако подчеркнуто, что в испытательной стрельбе по различным целям в полном объеме проверены все проектированные показатели этого оружия.

Также сообщается, что Ким Чен Ын отметил важность появления данных разработок для боеспособности и обороны страны.

По данным южнокорейских военных, КНДР могла испытать ракеты класса "земля-земля" с дальностью полета около 20 километров, либо крылатые ракеты, сообщает на агентство Ренхап.

Теги:
КНДР, Пхеньян


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