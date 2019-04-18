Пхеньян отчитался об испытании нового оружия

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа, сообщает RT со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Какое именно оружие было испытано не сообщается, однако подчеркнуто, что в испытательной стрельбе по различным целям в полном объеме проверены все проектированные показатели этого оружия.
Также сообщается, что Ким Чен Ын отметил важность появления данных разработок для боеспособности и обороны страны.
По данным южнокорейских военных, КНДР могла испытать ракеты класса "земля-земля" с дальностью полета около 20 километров, либо крылатые ракеты, сообщает на агентство Ренхап.