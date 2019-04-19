Трамп использовал "Игру престолов" в политических целях, его упрекнули

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра об итогах "российского расследования" в своем официальном Twitter разместил картинку с надписью шрифтом из популярного сериала "Игра престолов".

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Телеканал HBO, транслирующий "Игру престолов", упрекнул Дональда Трампа за использование "в политических целях" образа из сериала "Игра престолов", сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC.

Накануне в своем Twitter американский лидер опубликовал картинку с характерным для "Игры престолов" шрифтом, на которой написано "Игра окончена". Сверху добавлено: "Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию".

Так он отреагировал на итоги "российского расследования", которые озвучил на пресс-конференции генпрокурор США Уильям Барр.

"Несмотря на то, что мы можем понять большой интерес к "Игре престолов", особенно сейчас, когда вышла последняя его часть, мы все же хотели бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях", - цитирует телеканал CNBC заявление HBO, для которого снимался сериал.

© AP Photo. Carolyn Kaster Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Ранее Трамп уже использовал отсылку к данному сериалу, а телеканал HBO просил не использовать шоу в политических целях. Компания также публиковала в Twitter шуточный вопрос к поклонникам сериала, как перевести на вымышленный дотракийский язык "неправомерное использование товарного знака".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Последний сезон сериала начался в апреле 2019 года.

Ранее в "Игре престолов": 7 сезонов за 15 минут>>

В четверг был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.