Полиция взорвала заминированный фургон на Шри-Ланке

Фургон, припаркованный у церкви в городе Коломбо на Шри-Ланке, взорвался во время работ по разминированию.

Правоохранительные органы Шри-Ланки взорвали заминированный грузовик в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что инцидент произошел в ходе работ по обезвреживанию бомбы.

Во время празднований католической Пасхи в стране прогремело восемь взрывов: первые шесть — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы страны. Еще одну бомбу правоохранители обезвредили на дороге рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Главной целью атаки стали местные христиане. По последним данным, жертвами стали 290 человек, еще 500 пострадали. Полиция задержала 24 подозреваемых.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приказал создать специальный комитет, который займется расследованием терактов. В стране объявлен траур.