Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ada Derana.
Ранее сообщалось о 321 погибшем и 520 пострадавших.
Власти Шри-Ланки задержали еще 18 человек в связи с серией взрывов, ранее было задержано 40 человек.
Сообщается, что задержания были осуществлены в ходе операции прошлой ночью. Представитель полиции заявил, что в ходе операции были изъяты четыре рации и мотоцикл из здания в районе Варакапола.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.