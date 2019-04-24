Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359

Власти Шри-Ланки задержали еще 18 человек в связи с серией взрывов, ранее сообщалось о 40 задержанных.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ada Derana.

© AP Photo. Chamila Karunarathne Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло на себя ИГ*

Ранее сообщалось о 321 погибшем и 520 пострадавших.

Власти Шри-Ланки задержали еще 18 человек в связи с серией взрывов, ранее было задержано 40 человек.

Сообщается, что задержания были осуществлены в ходе операции прошлой ночью. Представитель полиции заявил, что в ходе операции были изъяты четыре рации и мотоцикл из здания в районе Варакапола.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.