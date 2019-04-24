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Глава Следственного комитета России назвал мотив керченского стрелка

© Sputnik / Alexander Polegenko
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Студент четвертого курса Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи, пишет РИА Новости.

"Причина — унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", — сказал глава ведомства, выступая на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции. Запись опубликована в соцсети "ВКонтакте".

Студент четвертого курса Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже.
Погиб 21 человек, включая самого Рослякова, который покончил с собой.

Его подруга сообщила, что юноша хотел отомстить одногруппникам, которые над ним издевались. По словам девушки, Росляков потерял доверие к людям после того, как его начали унижать "за то, что он не такой, как все".

Взрыв и стрельба в Керчи
© Sputnik /
Взрыв и стрельба в Керчи


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