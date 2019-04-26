Путин предложил мировому сообществу выработать ответ на односторонние санкции

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции, заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные, предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны" , - сказал он.

По его словам, международное сообщество только сообща может противостоять таким вызовам, как замедление глобального экономического развития, разрыв уровня благосостояния между различными странами, технологическое отставание, которые порождают "питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной разгорания старых и появления новых региональных конфликтов".

По мнению главы российского государства, именно Евразия способна стать примером выработки содержательной позитивной повестки для решения упомянутых и других проблем.

© Sputnik / Алексей Никольский Страны ЕАЭС согласовали создание единого рынка газа и нефти

Путин заметил, что Россия заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми евразийскими партнерами на основе принципов уважения суверенитета, прав и законных интересов каждого государства.

Он отметил, что идея председателя КНР Си Цзиньпина о сопряжении китайской "инициативы пояса и пути" с другими интеграционными объединениями полностью вписывается в планы ЕАЭС.

Путин обратил внимание, что в ближайшие месяцы вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.

"Уже заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, в высокой степени готовности находятся аналогичные документы с Сингапуром и Сербией, идут переговоры с Израилем, Египтом и Индией", - также напомнил он.

Он подчеркнул, что "никакие текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии".