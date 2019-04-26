США заявили о выходе из международного договора о торговле оружием

Американский лидер подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации соглашения на трибуне, выступая на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, проходящем в Индианаполисе.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием, пишет РИА Новости.

"Моя администрация никогда не ратифицирует Международный договор о торговле оружием… Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением", - сказал Трамп.

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Он сообщил, что "вскоре ООН получит официальное уведомление о том, что Соединенные Штаты отказываются от этого соглашения".

Прямо на трибуне Трамп подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации соглашения, заявив, что под его управлением его администрация никогда "не позволит иностранным бюрократам топтаться на Второй поправке (право на владение оружием)".

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментриуя решение Трампа, сказал, что выход США из договора о торговле оружием нанесет серьезный урон международной безопасности, но Россия не планирует следовать примеру Вашингтона и отказываться от ратификации договора.