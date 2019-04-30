Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, приговорен к 2,5 годам колонии

Обвиняемый ранее объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии Игоря Подпорина, порвавшего в Третьяковке знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", передает РИА Новости.

"Признать Подпорина виновным и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.

Время, которое Подпорин провел в СИЗО, ему зачтут в срок по закону о дне за полтора. Галерея в свою очередь планируют заявить иск к мужчине в порядке гражданского судопроизводства, когда эксперты оценят полную стоимость реставрации картины.

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Подпорин признал вину в том, что он испортил полотно, но не считает, что объект представляет особую культурную ценность. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Инцидент произошел вечером 25 мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи. Житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" металлической стойкой ограждения.

Картине, написанной художником в конце XIX века, нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть полотна — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

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Реставрация картины уже идет. В начале мая в Третьяковку поступило важное оборудование - крупноформатный реставрационный стол-трансформер, разработанный специально для большеразмерного полотна поврежденной картины.