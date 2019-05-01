15:05 01 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск

Нарухито стал новым императором Японии

© REUTERS /
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Наследный принц Японии Нарухито стал новым императором с наступлением 1 мая после того, как ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Церемония интронизации нового императора наследного принца Нарухито прошла в императорском дворце в Токио в среду 1 мая, сообщает РИА Новости.

Император Акихито. Архивное фото
© AP Photo / Imperial Household Agency of Japan
Император Японии завершил ритуалы перед отречением от престола

В церемонии участвовали 24 человека, включая главу правительства Синдзо Абэ и министров. В своем первом обращении к народу Нарихито поклялся всегда быть вместе с ним и служить его символом.

Днем ранее состоялась церемония, в ходе которой престол покинул император Акихито. В полночь закончилась эра его правления Хэйсэй и началось новое правление Рэйва, что означает "красота и гармония".

В 2016 году император Японии Акихито, отец Нарихито, дал понять, что хочет передать престол наследнику. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора. Потребовалось почти три года, чтобы эксперты и законодатели смогли создать юридическую базу для осуществления этого намерения.

По теме

Путин выразил признательность покидающему престол императору Акихито
Теги:
императоры, Япония


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новый виток: столкновения сторонников Гуаидо с военными в Каракасе
Надеюсь меня услышат: Караулова об "ошибочности" своего намерения уехать в ИГ*
Любимая картошка: польза и вред привычного продукта

Соцсети

Sputnikabkhazia