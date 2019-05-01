Закончить зачитывать обвинительный акт Вышинскому должны 2 мая

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Прокуратура в Киеве в ходе судебного заседания 2 мая должна закончить зачитывание обвинительного акта по делу Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

"Что касается дела Кирилла Валерьевича, думаю, что на этом заседании прокуратура закончит зачитывание обвинительного акта, и мы уже перейдем к рассмотрению дел по существу. Отмечу, что сторона защиты высказывает свое довольство тем, что суд не затягивает рассмотрение дела, а старается назначить максимально короткие сроки для следующего заседания, насколько это возможно", - сказал адвокат.

По словам Доманского, у него есть прецеденты, когда заседание назначается раз в три-четыре месяца в уголовном процессе.

"Здесь же наоборот. Так что можно говорить о том, что в ближайшее время мы придем к рассмотрению дела по существу и полной защите интересов Кирилла Валерьевича и докажем, что он невиновен, что все обвинения в его адрес являются надуманными и что это фактически преследование его как журналиста за его журналистскую деятельность", - отметил собеседник агентства.

© Sputnik / Стрингер Российские журналисты попросили Зеленского помочь в освобождении Вышинского

Следующее заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоится 2 мая. При этом в этот же день в 10.30 состоится заседание Печорского суда Киева по избранию меры пресечения для самого Доманского. Его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", сообщили в Генпрокуратуре Украины. Доманский полагает, что это связано с его участием в деле Вышинского. Адвокат заявил, что не намерен просить политических убежищ в Европе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.