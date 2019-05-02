Зампостпреда России при ОБСЕ об аресте Вышинского: апофеоз свободы СМИ

Сотрудники СМИ на Украине продолжают испытывать все формы дискриминации вплоть до физического насилия, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета ОБСЕ назвал арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского апофеозом ситуации со свободой СМИ на Украине.

По его словам, нетерпимая ситуация со свободой слова и безопасностью журналистов сложилась на Украине, где сотрудники СМИ продолжают испытывать все формы дискриминации вплоть до физического насилия.

"Киев не стремится исправить катастрофическое положение и продолжает выстраивать тоталитарную систему в отношении прессы, зачищая украинское медийное пространство от неугодных источников информации. Апофеозом стал арест руководителя портала агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Он уже больше года содержится в заключении по нелепым, ложным и абсурдным обвинениям в государственной измене и другим уголовным статьям", - приводит слова Балакина РИА Новости.

Он подчеркнул, что остаются нераскрытыми убийства Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета.

© Sputnik / Стрингер На конференции ЮНЕСКО подняли вопрос о деле Вышинского

"При попустительстве украинских и американских властей продолжает функционировать скандально известный сайт "Миротворец", внесение в "черный список" которого ставит жизнь работников прессы под прямую угрозу", - добавил Балакин.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.