С пылу, с жару: какие пироги пекут в разных странах

Лишь хорошая хозяйка знает: чтобы пирог получился вкусным, важно уделить внимание не только начинке, но и составу теста, его консистенции.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Пироги бывают мясные или рыбные, овощные или фруктовые, с сыром, яйцами, орехами, ягодами. В разных странах свои секреты выпечки. О самых интересных — в материале Олеси Печенкиной для РИА Новости.

Кулебяка, Россия

Кулебяка — традиционное русское блюдо, первые упоминания о котором относятся к XII веку.

Пирог готовили только из дрожжевого теста, начинка — разные сорта мяса, капуста, сваренные вкрутую яйца, грибы, гречневая каша и вообще все, что было под рукой.

Чтобы приготовить кулебяку правильно, придется постараться. Опытные кулинары советуют заранее испечь несколько тонких пресных блинчиков, которые будут разделять разные начинки внутри пирога, не перебивая их вкус.

© Sputnik / Владимир Родионов Кулебяка.

Венский штрудель, Австрия

Этот десерт прославил столицу Австрии на весь мир. Рецепт штруделя уже был в одной из первых поваренных книг XVII века.

Штрудель — это рулет с начинкой, чаще всего яблочной. Также бывают варианты с вишней, грушей, персиком, абрикосом, творогом, орехами и маком.

Тесто готовится по определенной технологии. В Вене говорили: "Добросовестный пекарь вытягивает тесто настолько тонко, что может читать сквозь него любовные письма своей девушки". Считалось, что только влюбленный кондитер способен сделать по-настоящему вкусный штрудель. Этот пирог обычно подается со взбитыми сливками или шариком мороженого.

Немецкий сливовый пирог, Германия

Этот открытый фруктовый пирог с начинкой из свежей сливы (по-немецки — Zwetschgenkuchen) особенно популярен в Германии, Швейцарии и Австрии.

Для него берут синие сливы сорта Zwetschgen, потому что они крепкие по структуре и в пироге сохраняют форму. К тому же фрукты придают приятную кислинку.

Приготовление не отнимет много времени и сил. Для простоты можно приготовить дрожжевое, а не слоеное тесто. Когда тесто настоится, его нужно раскатать, положить на противень, добавить нарезанных слив и отправить в духовку на полчаса. Многие хозяйки посыпают готовый пирог корицей или кондитерской крошкой.

CC0 Сливовый пирог

Ачашв, Абхазия

Рецептура этой выпечки более чем за сто лет не изменилась. Мука высшего сорта, яйца, дрожжи, соль и сахар по вкусу – вот и вся премудрость.

Можно добавить и теплое молоко при замесе теста, но предпочтительнее простую воду. Тесто только дрожжевое, любые другие вариации, — это извращение, утверждают кулинары. Что касается начинки, то используется рубленный в мясорубке сулугун, в этот сырный фарш можно добавить несколько яиц и все перемешать.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Пастуший пирог, Великобритания

Пастуший пирог (по-английски — shepherd’spie) внешне напоминает картофельную запеканку. Его рецепт восходит к XVIII веку, когда картофель приобрел популярность у бедняков. В классическом варианте пирог готовят из баранины или ягнятины, так как shepherd — это пастух, который пасет именно овец. Кроме мяса и картофеля, добавляют сельдерей, лук, морковь и тыкву. Овощную смесь и мясо долго тушат в глубокой сковородке, после чего готовую массу выкладывают в форму, покрывают слоем картофельного пюре и запекают в духовке. На День Стефана Первомученика этот пирог делают из индюшатины и ветчины.

Пирог с персиками, Швейцария

Простой в приготовлении, но такой вкусный пирог поднимет настроение в майские праздники. Для тонкого теста потребуются вода, сливочное масло, мука, яйца, молотый имбирь, соль и сахарная пудра. Готовое тесто следует сформировать в шар и полчаса выдерживать в холодной воде.

Пока тесто настаивается, нужно удалить с персиков кожу и нарезать их на дольки. Затем полить фрукты лимонным соком, присыпать имбирем, пудрой и крахмалом. После останется лишь раскатать тесто тонким пластом и уложить на смазанную маслом форму. Сверху красиво раскладываем начинку и запекаем полчаса.

Бугаца, Греция

Бугаца (Bougatsa) — это слоеный пирог с начинкой из заварного крема или сыра, чрезвычайно популярный в Северной Греции. По принципу приготовления очень напоминает венский штрудель, но реальный прототип бугацы — турецкий пирог погача с йогуртом или сыром. В 2008 году в Серресе прошел первый фестиваль бугацы, где испекли огромный пирог весом 182 килограмма (попал в Книгу рекордов Гиннеса).

Для классической бугацы важно замесить правильное тесто: смешать муку с сахаром и солью, добавить газированную воду. Для начинки нужно смешать молоко, яйца, ваниль, лимонную цедру и муку. Готовый пирог можно украсить ягодами, сахарной пудрой и свежей мятой.

Юпка, Узбекистан

Без этого мясного слоеного пирога в Узбекистане не обходится ни один праздник. Блюдо чрезвычайно вкусное, но довольно сложное в приготовлении. Главный секрет юпки — многослойность: коржей-лепешек нужно не менее десяти. Тесто должно получиться упругим, а не твердым. Начинка — мясной фарш и лук со специями. Опытная хозяйка может экспериментировать: уменьшать или увеличивать число слоев и использовать любимые специи вместо тех, что указаны в традиционных рецептах.

Кокки-ликки, Шотландия

Этот пирог придется по вкусу любителям пробовать нечто новое: луковая начинка в выпечке — редкость. Приготовить кокки-ликки несложно, главное помнить, что начинки должно быть больше, чем теста. Основные ингредиенты — курица (Кокки) и лук-порей (Ликки). Общее время приготовления — не более часа.

Пастель де чокло, Чили

Пастель де чокло (Pastel de choclo) — блюдо южноамериканской кухни. Основные ингредиенты — тесто из сладкой кукурузы и фарш из говядины с овощами. Чтобы приготовить тесто, нужно измельчить кукурузу до состояния пасты, добавить молоко, сливочное масло и базилик. Полученную смесь необходимо поставить на небольшой огонь и помешивать минут пятнадцать. С начинкой можно импровизировать: классический рецепт предполагает говяжий фарш с луком и чесноком, но допускаются и курица, грибы, моцарелла и даже кокосовая стружка.