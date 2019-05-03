Ушел из жизни Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Мейхью скончался 30 апреля в своем доме в Техасе на 75-м году жизни. Причины смерти актера не называются.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны", умер в США. Ему было 74 года.

"Семья Питера Мейхью с глубочайшей любовью и печалью сожалеет, что вынуждена сообщить, что Питер ушел от нас. Он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в своем доме в Техасе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter актера.

Мейхью, рост которого составлял около 2,2 метра, стал всемирно известен, исполнив роль Чубакки в оригинальной трилогии киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" (1977-1983).

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Позднее Мейхью возвращался к этой роли в 2005 году - "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" и в 2015 году - "Звездные войны: Пробуждение силы". На съемках последнего эпизода "Звездных войн" в 2017 году он работал консультантом по исполнению роли Чубакки.