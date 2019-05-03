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Венесуэльские боливары

Бразилия остановила печать национальной валюты Венесуэлы

© AFP 2019 / FEDERICO PARRA
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (83)
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При сложившихся в Венесуэле условиях острой нехватки наличных боливаров сейчас многие предприятия торговли перешли на прием долларов.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Бразилия приостановила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает РИА Новости со ссылкой на Монетный двор Бразилии.

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© AFP 2019 / Luis Robayo
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Подчеркивается, что срок действия контракта на производство и поставку боливаров в Венесуэлу, подписанный в 2018 году, истек в марте. При этом в Монетном дворе отметили, что контракт был подписан не напрямую с правительством Венесуэлы, а через транснациональную компанию.

С 2003 года был установлен жесткий контроль над всеми валютными операциями в Венесуэле, что привело к установлению курса "черного рынка", который в десятки раз отличается от официального обменного курса.

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В августе 2018 года Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло закон об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Закон дал возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также работы обменных пунктов по рыночному курсу.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (83)

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Теги:
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