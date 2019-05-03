Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны 3 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы двух стран подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности, а также президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей.

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Кроме того, Путин и Трамп обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что стороны обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле, возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также доклад Мюллера.

Президент России Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу об итогах встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнув, что выполнение КНДР обязательств должно сопровождаться встречными шагами.

Обе стороны отметили важность последовательного продвижения по пути денуклеаризации и достижения долгосрочной нормализации на Корейском полуострове.

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Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом также отметил, что новым властям Украины нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что вмешательство в дела Венесуэлы и попытки силовой смены власти подрывают политическое урегулирование.

"В ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы Президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе – подрывают перспективы политического урегулирования кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Отмечается, что президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.