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Охрана границы Крыма усилена из-за роста потока туристов из Украины

© Sputnik / Александр Полегенько
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По прогнозам пограничников, ближайшие два дня ожидается рост пассажирского и транспортного потоков на выезд из России уже отдохнувших туристов.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Погрануправление России ввело усиленный пропускной режим работы из-за возросшего в два-три раза пассажирского и транспортного потоков из Украины, передает РИА Новости.

© Fotolia / Hortigüela
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"В целях создания благоприятных условий, предотвращения скоплений транспорта и создания очередей подразделения пограничного контроля осуществляли пропуск лиц и транспортных средств в усиленном составе смен пограничных нарядов", - сказано в сообщении крымского погрануправления ФСБ России.

По информации пограничников, в связи с наступлением пасхальных и майских праздников в автомобильных пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой" наблюдалось значительное увеличение, в два-три раза, пассажирского и транспортного потоков.

"Так, за последние сутки государственную границу на въезд в Россию пересекли около 9 тысяч человек и почти 1 500 автомобилей. Наибольший поток зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой", - рассказали в ведомстве.

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Пограничники советуют в целях более комфортного пересечения госграницы рассмотреть вопрос выезды из РФ использования возможностей всех трех автомобильных пунктов пропуска ("Армянск", "Джанкой" и "Перекоп").

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