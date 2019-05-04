Израиль закрыл границу с сектором Газа из-за палестинских обстрелов

Израильские военные насчитали с утра около 200 ракет и мин, выпущенных из сектора Газа, и ответили ударами по трем десяткам объектов, принадлежащих боевикам основных палестинских группировок.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Израиль полностью закрыл рыболовную зону у берегов сектора Газа и остановил на неопределенное время работу наземных пограничных пунктов в связи с массированными обстрелами с территории анклава, сообщил РИА Новости один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

"Мы уведомили о полном закрытии морской рыболовной зоны, а также различных пограничных переходов, ведущих в Израиль", - сказал офицер.

Израиль и сектор Газа связывают два основных КПП - "Эрез", предназначенный для прохода людей, и "Керем-Шалом" для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.

Израильские военные атаковали порядка 70 целей в секторе Газа и продолжают отвечать авиаударами на палестинские обстрелы, сообщила армейская пресс-служба.

Второго мая израильские военные засекли запуск ракет или мин из сектора Газа после того, как сами атаковали позиции палестинских боевиков в ответ на прилетевшие из анклава воздушные шары с горючими и взрывчатыми веществами.

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Эти удары стали самой масштабной эскалацией с конца марта, когда при посредничестве Египта правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.