Путешественник Конюхов попал в шторм на подходе к мысу Горн

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Лодка российского путешественника Федора Конюхова, совершающего кругосветное плавание на весельной лодке, остановилась в 250 километрах от мыса Горн и не может двинуться дальше из-за неблагоприятного встречного ветра.

"Солнца практически нет неделями, только рассеянный свет через тучи. Вода и воздух с каждым днем все холоднее и холоднее, половина солнечных панелей сорвало штормом. Как говорится — в начале пути было тяжело, а потом все тяжелее и тяжелее", - написал путешественник на своем сайте.

Отмечается, что штормовая погода в районе продержится около недели. Путешественник не может спрятаться за островами, опасаясь ветра, который способен уничтожить судно.

"Очень непростая обстановка, иду по краю континентального шельфа. Справа у меня глубины более три тысячи метров, слева уже берег и там — 300 метров. Этой ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней ожидаю второй шторм, более мощный и затяжной, 40-50 узлов. Волна по прогнозу на 7 мая под 10 метров и у меня мало места для маневра", - сообщил Конюхов.

По словам Конюхова, он впервые пересек 55-й градус южной широты, где никогда не бывала ни одна весельная лодка.

Судно Конюхова прошло более 11 тысяч километров от старта в Новой Зеландии. В настоящее время Конюхов вышел на траверз города Ушуая, где базируется его команда, и взял курс на самые южные острова Диего-Рамирез, которые удалены от него на 200 морских миль.

Вокруг света на веслах

Конюхов намерен совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. Маршрут разбит на три этапа: в декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап кругосветного маршрута. В декабре 2019 года намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.

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Размер весельной лодки Конюхова "Акрос" — девять метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там хранятся продукты на 300 дней и оборудование. В корме расположена навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.