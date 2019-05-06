Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. В начале недели, в понедельник и вторник, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики. Дневная температура воздуха поднимется до +27°С +30°С.
В среду и четверг погода будет неустойчивой, временами дождь с грозой, температура воздуха понизится на 5-6°С. В пятницу и на выходные преимущественно без осадков, местами возможен туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.
Средняя температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +22°С +27°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение на море от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90%.