Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Температура воздуха во вторник 7 мая поднимется до 30°С тепла, во второй половине недели ожидаются дожди и похолодание на 5-6°С.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. В начале недели, в понедельник и вторник, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают абхазские синоптики. Дневная температура воздуха поднимется до +27°С +30°С.

В среду и четверг погода будет неустойчивой, временами дождь с грозой, температура воздуха понизится на 5-6°С. В пятницу и на выходные преимущественно без осадков, местами возможен туман.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 11 метров в секунду.

Средняя температура воздуха ночью +10°С +15°С, днем +22°С +27°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение на море от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.