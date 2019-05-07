Помпео о переговорах с Лавровым: у нас совершенно разные интересы

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Венесуэле несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что провел "хороший разговор" с главой МИД России Сергеем Лавровым и расcчитывает на достижение прогресса во взаимоотношениях с Россией, передает РИА Новости.

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"Это был хороший разговор. Мы затронули широкий круг вопросов", - заявил Помпео журналистам в кулуарах министерского совещания Арктического совета.

"У нас совершенно разные интересы... Было желание начать пытаться найти пути, благодаря которым мы могли бы добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают, какими бы небольшими они не были, и надеемся, что мы сможем этого добиться", - добавил он.

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Ранее по прилету в Рованиеми Лавров провел почти часовые переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео.