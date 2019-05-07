Вооруженная группировка поклонников Гитлера разоблачена в России

Правоохранительные органы изъяли у членов группировки ножы, бронежилеты, маскхалаты, ракетницы, биты, резиновые палки, рации, штык-ножи и газовые баллончики.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Группировка поклонников Адольфа Гитлера из 30 человек разоблачена в Центральном федеральном округе накануне Дня Победы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В арсенале группировки было огнестрельное и холодное оружие, подчеркнул источник.

"В ходе обысков, прошедших 7 мая по местам проживания радикалов, изъяты: компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением Адольфа Гитлера и фашистской символики, охолощенные автоматы "Калашникова" и пистолеты ПМ", - сказал он.

Кроме того, изъяты более 20 ножей, бронежилеты, маскхалаты, ракетницы, биты, резиновые палки, рации, штык-ножи и газовые баллончики.

По информации источника, столичный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело "в отношении лидеров и пяти активистов радикальной структуры" по обвинению в организации экстремистского сообщества.

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Как отметил собеседник агентства, члены группировки принимали участие в подготовке и совершении преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.