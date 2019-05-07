"Что имеем — не храним": достопримечательности, которых больше нет

Некоторые памятники архитектуры и природные достопримечательности теперь можно увидеть лишь на фотографиях.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Кто уничтожил бамианские статуи Будды в Афганистане, во что туристы превратили некогда прекрасную бухту Майя Бэй на островах Пхи-Пхи в Таиланде, почему сровняли с землей пирамиду индейцев майя — в материале Олеси Печенкиной для РИА Новости.

Пальмира, Сирия

Первые упоминания Пальмиры (арабское название — Тадмор) относятся к первой половине II тысячелетия до нашей эры.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры

По легенде, город построили для царя Соломона. Тадмор означает "быть прекрасным", более позднее название Пальмира — "город пальм". Один из богатейших городов своего времени, выдающийся памятник поздней античности не дожил до наших дней. В 2015-2017 годах боевики ИГИЛ* взорвали центральную часть амфитеатра, разрушили храмы Баала и Баалшамина и практически уничтожили Пальмиру.

Сирийское правительство планирует восстановить объект всемирного наследия ЮНЕСКО к июлю 2019 года.

Бухта Майя Бэй, Таиланд

После выхода фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли бухта Майя Бэй (Maya Bay) на островах Пхи-Пхи в Таиланде стала чрезвычайно популярной среди туристов всего мира.

© AP Photo. Rajavi Omanee Туристы на пляже Maya bay на островах Пхи-Пхи в Таиланде

Начиная с 2000 года на этот пляж ежедневно приезжали тысячи гостей, что не могло не сказаться на флоре и фауне острова. Первого июня 2018 года пляж был закрыт для посещения на три месяца для восстановления экосистемы, затем даты его открытия перенесли.

© AP Photo. Sakchai Lalit Закрытый для туристов пляж Maya bay на островах Пхи-Пхи в Таиланде

Пляж Майя Бэй останется закрытым на неопределенный срок, так как ученые пришли к выводу, что введенного ограничения оказалось недостаточно для восстановления кораллов.

Водопад Гуайра

Водопад Гуайра (Saltos del Guaira) располагался на реке Паране на границе между Парагваем и Бразилией. Местные жители прозвали его Сети-Кедас, то есть "семь каскадов": Гуайра состоял из 18 водопадов, собранных в семь каскадных групп, общая высота которых составляла 114 метров.

Некоторые исследователи говорят, что всего лишь за секунду Гуайра мог заполнить водой объем, равный внутреннему пространству собора Святого Павла в Лондоне. В 1982 году водопад был уничтожен при строительстве дамбы Итайпу — теперь тут одна из самых мощных ГЭС на планете.

Национальный парк Гуайра закрыли, скалы, с которых падала вода, взорвали. Перед тем как это произошло, здесь погибли 82 туриста, приехавших попрощаться с водопадом: один из подвесных мостов оборвался и путешественники упали в бурлящее ущелье.

Пирамида Нохмул, Белиз

Нохмул (Noh Mul, "большой холм") — одна из пирамид в Белизе, построенная индейцами майя более двух тысяч лет назад. Сооружение высотой восемь метров считалось историческим памятником.

Однако в 2013 году пирамида была разрушена рабочими компании, добывающей щебень для прокладки дорог.

© AFP 2019 / Jules Vasquez Разрушение пирамиды Нохмул в Белизе

Несколько бульдозеров и экскаваторов сровняли Нохмул с землей, оставив лишь центральную часть. За уничтожение этой достопримечательности водитель экскаватора, бригадир и двое управляющих были оштрафованы.

Скала Дакбилл, Орегон

Нередко сама природа без помощи человека создает нечто удивительное. Одним из таких творений была скала Дакбилл (Duckbill Rock) в штате Орегон. Необычная форма сделала ее популярной достопримечательностью.

В погоне за необычными фотографиями туристы забирались на скальное образование. Двадцать девятого августа 2016 года несколько молодых людей проникли за ограду и разрушили природный памятник, объяснив это тем, что их друг якобы сломал здесь ногу.

Бамианские статуи Будды, Афганистан

Бамианская долина находится в центральной части Афганистана. Во II веке здесь появились буддийские монастыри и при царе Ашоке началось строительство двух огромных статуй (55 и 37 метров), высеченных в скалах. Работа была завершена через двести лет.

© AP Photo. Zaheeruddin Abdullah Бамианские статуи Будды, Афганистан,1997 год

Увидеть их можно было до 2001 года. Именно тогда статуи были варварски уничтожены талибами, полагавшими, что это языческие идолы, а значит, подлежат ликвидации.

Спасти бамианских Будд пытались представители разных стран и организаций, но когда тогдашний генсек ООН Кофи Аннан прилетел с этой миссией в страну, было уже поздно.

После долгих обсуждений статуи решили не восстанавливать: затраты в 12 миллионов долларов показались слишком большими. Еще один аргумент ЮНЕСКО — фигуры почти полностью состояли бы из нового камня, и это фактически была бы уже реплика, неспособная заменить утраченный подлинник.

Ледник Чакалтая, Боливия

Этот гигантский ледник сформирован более 18 тысяч лет назад и до 2009 года считался одним из самых высоких в Южной Америке. Горнолыжники и сноубордисты со всего мира приезжали на трассу, расположенную на высоте 5421 метр над уровнем моря.

Начиная с 1980 года размеры ледника стремительно сокращались, а к 2009 году он полностью растаял. Чакалтая (Chacaltaya) превратился в обычное плоскогорье, где осталось совершать пешие прогулки.

"Божий палец", или Эль Дедо де Диос, Испания

Эта необычная скала — еще один пример творения стихии. На испанском острове Гран-Канария скалу называют Эль Дедо де Диос (El Dedo de Dios), что переводится как "Божий палец". Достопримечательность привлекала к себе множество туристов вплоть до 2005 года. Именно тогда на этот регион обрушился тропический шторм и приметная часть скалы отвалилась.

Какое-то время велись переговоры о реконструкции объекта, но к реальным действиям они так и не привели. Скала по-прежнему популярна у туристов, ведь, помимо утраченного "Божьего пальца", здесь есть многочисленные подземные пещеры, рифы и дайвинг-школы.

Что находится под угрозой?

По данным ЮНЕСКО, на сегодня 55 объектов — под угрозой исчезновения. Среди них белизский Барьерный риф, средневековые памятники в Косово (три православных монастыря и одна церковь), древний город Лептис-Магна в Ливии, Великая Китайская стена и другие. Также рискуют исчезнуть Мертвое море, Венеция и даже Антарктида.

CC0 / tofoli.douglas Большая голубая дыра в Белизе

*Террористическая организация, запрещенная в России.