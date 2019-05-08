Эксперты рассказали о самых популярных способах обмана туристов

Финансовые потери жертв мошенничества в сфере туризма в 2019 году составили порядка семи миллионов фунтов стерлингов, утверждают аналитики.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Эксперты выделили три главных способа мошенничества в сфере туризма: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

За год количество таких преступлений выросло на 14%, отмечают аналитики The Sun со ссылкой на отчет туристической ассоциации ABTA (Action Fraud и Get Safe Online).

© Sputnik Томас Тхайцук "Сгоревшая" путевка: как не испортить себе отдых в Абхазии

Самая распространенная афера - реализация поддельных авиабилетов или предложение бесплатных перелетов. С этим столкнулись 53% жертв. Обычно злоумышленники проводят сделки онлайн, либо по телефону. Главной целью мошенников остается доступ к личной информации и счетам путешественников.

Четверть всех случаев мошенничества связаны с бронированием жилья. Отдыхающим обычно предлагается оплатить отпуск на вилле, которая либо не существует вовсе, либо сдается от имени хозяина, не имеющего никакого отношения к сделке. Зачастую сайты, на которых мошенники предлагают путешественникам дома в аренду, выглядят очень реалистично и даже содержат отзывы клиентов.

Сохранить лицо: как Абхазия борется с мошенниками и заботится о пострадавших туристах>>

В зоне риска также туристы, которые направляются в религиозные поездки. Зачастую путевки для паломников реализуются турагентствами, которые не имеют соответствующей квалификации, утверждают эксперты. Стоимость таких поездок обычно завышается, ссылаясь на специфику тура, цена которого может превышать 10 тысяч фунтов (более 850 тысяч рублей).

Кишмахов об интернет-мошенниках: можем дотянуться до них и за пределами Абхазии>>

Особенно привлекательны для мошенников путешественники, которые планируют совершить хадж.