Александр Кокорин и Павел Мамаев признаны виновными

Прокурор Светлана Тарасова ранее попросила суд приговорить к полутора годам колонии общего режима футболиста Александра Кокорина, а Павла Мамаева - к году и пяти месяцам по делу о двух драках в центре столицы.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает РИА Новости.

"Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — сказала судья Елена Абрамова.

После чего она продолжила оглашение приговора, зачитывает показания подсудимых и потерпевших, другие материалы дела.

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Прокурор Светлана Тарасова требовала для Кокорина полтора года колонии общего режима, для Мамаева — год и пять месяцев.

Другим фигурантам дела — Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому — обвинение просило дать полтора года и год и пять месяцев колонии общего режима соответственно.

Дело Кокорина и Мамаева

В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

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Сначала компания избила на улице водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчук.. Следующий конфликт состоялся в кафе. Там подозреваемые избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.