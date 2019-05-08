Принц Гарри и Меган Маркл показали миру новорожденного сына

Герцог и герцогиня Сассекские вышли к приглашенным фотографам и телеоператорам, собравшимся в Георгиевском зале Виндзорского замка.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Британский принц Гарри и его супруга Меган организовали фотосессию в Виндзорском замке и показали миру своего новорожденного сына, сообщает РИА Новости.

Мирно спящего ребенка в шапочке, закутанного в белое одеяло, держал на руках отец. Меган Маркл в белом платье и на шпильках стояла рядом, периодически приобнимая мужа и поглаживая ребенка.

"Это волшебно, невероятно, у меня лучшие ребята в мире, я очень счастлива", — сказала она.

Герцогиня также отметила, что новорожденный впервые встретится со своими прабабушкой и прадедушкой королевой Елизаветой II и принцем Филипом уже сегодня.

© REUTERS / POOL Сын Принца Гарри и герцогини Сассекской

Британский принц Гарри и его супруга Меган назвали родившегося 6 мая сына Арчи, говорится в официальном Instagram аккаунте семьи.

"Герцог и герцогиня Сассекские рады назвать имя их первого ребенка: Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор", - говорится на странице.

Крестины ребенка, скорее всего, пройдут по королевскими традициям, через три месяца после рождения, однако, может быть, и чуть раньше, чтобы успеть до летнего отъезда королевы в Шотландию.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая. Его вес при рождении составил 3,2 килограмма. Мальчик занимает седьмое место в линии престолонаследия: после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, троих детей принца Уильяма и своего отца принца Гарри. С рождением сына у принца Гарри Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз.

© REUTERS / POOL Королева Елизавета II, британский принц Гарри и его жена Меган со своим маленьким сыном в Виндзорском замке. 8 мая 2019

Принц Гарри и Меган Маркл завели совместный аккаунт в Instagram>>

По информации британского Центра исследований розничной торговли, ребенок принца Гарри и Меган Маркл в течение двух лет принесет британской экономике более миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма сложится за счет продажи напитков и еды для празднований, сувениров, одежды, аксессуаров для детей и молодых матерей, глянцевых журналов, повышенного интереса к королевским выставкам и дворцам.