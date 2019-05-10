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Военнослужащие Китая на фоне национального флага

Китай намерен принять ответные меры на повышение пошлин со стороны США

© AFP 2019 / PHILIPPE LOPEZ
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США повысили пошлины на часть экспортируемых из Китая товаров с 10% до 25 % в пятницу 10 мая.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Китай сожалеет в связи с решением США повысить пошлины на китайский экспорт и вынужден принять ответные меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Флаги США и Китая
© AFP 2019 / FRED DUFOUR
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"Китайская сторона выражает сожаление в связи с повышением США пошлин на китайский экспорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25 %, вынуждена принять ответные меры", - говорится в заявлении.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в американскую столицу на переговоры. После их завершения главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер, а также глава минфина Стивен Мнучин встретились с президентом США Дональдом Трапом. Переговоры по торговле продолжатся в пятницу.

Торговое ведомство Китая выразило надежду на то, что в ходе проходящих в настоящее время торговых консультаций в Вашингтоне стороны смогут решить существующие вопросы посредством сотрудничества и консультаций.

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