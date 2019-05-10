Конюхов стал первым в истории, кто переплыл южную часть Тихого океана на веслах

Экспедиция через южную часть Тихого океана стала первым из трех этапов кругосветного одиночного перехода на весельной лодке, который Конюхов намерен завершить в 2021 году.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб экспедиции.

"Девятого мая в 18:00 UTC, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68"68 западной долготы) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через южный Тихий океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут", — говорится в сообщении Общества океанских гребцов, которое ведет книгу рекордов.

Маршрут разбит на три этапа: в декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили). В декабре 2019 года намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020-го — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.

Размер лодки "Акрос" — девять метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там хранится запас продуктов на 300 дней и оборудование. В корме расположена навигационная рубка, камбуз, отсек для отдыха.

На борту есть три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.

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В 2002 году Конюхов первым в России пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке "УралАЗ", установив мировой рекорд в 46 суток и 4 часа. В 2013-2014 годах совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили — Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.