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Хамад, аэропорт в Дохе. Архивное фото

Эксперты назвали лучшие аэропорты мира

© flickr.com/ Mohamod Fasil
В мире
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Эксперты компании оценивали своевременность и качество обслуживания аэропортов, наличие пунктов питания, магазинов, а также скорость обработки претензий пассажиров.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Стартап AirHelp, занимающийся защитой прав пассажиров авиарейсов, составил рейтинг лучших в мире аэропортов и авиакомпаний.

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Первое место в топе лучших аэропортов занял "Хамад" - Доха, Катар. На втором месте расположился аэропорт Токио, а на третьем – афинский международный аэропорт.

Московский аэропорт "Шереметьево" занял шестое место. "Домодедово" занял 92-е место и екатеринбургский аэропорт "Кольцово" - 94-е место.

Всего в рейтинг вошли 132 аэропорта. Худшими из них признали нидерландский "Эйндховен" и международные аэропорты Кувейта и Лиссабона.

Среди авиакомпаний первое место заняла Qatar Airways, за ней – American Airlines, и замкнула тройку Aeromexico.

Всего в списке числились 72 компании, в том числе российский "Аэрофлот", который занял 32-е место.

В число худших попали Kuwait Airways, easyJet и Thomas Cook Airlines. 

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