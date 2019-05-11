Догнать и перегнать США: российская курица стала дешевле американской

Ранее Министерство сельского хозяйства России сообщило, что цены на мясо птицы достигают в последние месяцы уровня 2016 года.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Россия перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последнее время достигло рекордного уровня, рассказали РИА Новости эксперты рынка.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Минсельхоз России разъяснил ситуацию с ценами на мясо птицы

"По официальным статистическим данным, в 2018 году средняя розничная цена в США составила 3,2 доллара за килограмм, а в России — 2,1 доллара", — сказал Андрей Дальнов, главный аналитик группы "Черкизово" (одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов - ред.).

Дальнов отметил, что разница в стоимости была положительной далеко не всегда: например, перед кризисом 1998 года тушка курицы в России была дороже, чем в США, примерно на 50 центов.

"Во времена СССР было модно "догонять и перегонять" Америку. Сейчас можно сказать, что по одному важному показателю — дешевизне курицы — мы США действительно перегнали", — сказал эксперт.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк подтвердил эти показатели.

"Нам сложно конкурировать по стоимости с другим мировым лидером по выращиванию и переработке бройлеров — Бразилией, но с США в отношении себестоимости продукции мы уже давно можем конкурировать на мировых рынках", — подчеркнул он.

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Собеседники агенства также проинформировали о том, как удалось обогнать Соединенные Штаты.

"Во-первых, мяса стало гораздо больше. Потребление мяса птицы на душу населения выросло с середины 1990-х годов в три раза — до 35 килограммов. Из этой суммы на курятину приходится примерно 33 килограмма, остальное — индейка и прочие виды птицы. Во-вторых, драматически изменилась структура предложения: если в начале 1990-х на импорт приходилось две трети потребления, то сейчас доля отечественного производства приближается к 100 процентам", — добавил он.

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Важную роль сыграло и ослабление рубля. По мнению Березнюка, себестоимость производства мяса в России почти полностью зависит от курса доллара: важнейшие составляющие либо импортируются, либо вывозятся на экспорт.

"Но даже при условии перечисленных факторов низкий уровень цен на российскую мясопродукцию из курицы показывает, что производственно-сбытовая цепочка мяса птицы в России — одна из наиболее эффективных", — резюмировал он.