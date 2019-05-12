Глава МИД Франции: миру угрожает международная анархия

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что призывы к конфронтации стран могут привести к международной анархии, передает РИА Новости.

"Некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации держав. Мы рискуем перейти к некой форме международной анархии", - сказал министр в интервью газете Parisien.

Кроме того, Ле Дриан выделил в межгосударственных отношениях два важных явления, оказывающих влияние на международную безопасность.

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Ле Дриан подчеркнул, что "главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются на осколки. Не уважаются институты, договоры, данные ранее обещания и границы". Вина в этом, по его утверждению, лежит на Дональде Трампе, но "Китай и Россия также могут сыграть свою роль в этих нарушениях равновесия".

Он также заявил, что сейчас развиваются формы "гипернасилия, а именно продолжающегося терроризма".

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Ле Дриан также выразил пожелание, чтобы все стороны соблюдали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, подчеркнув, что "это относится в первую очередь к Ирану", но и "США также несут свою ответственность".