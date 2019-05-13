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Самолет в небе

Российский самолет проведет наблюдательный полет над США

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Для полета максимальной дальностью до 4800 километров с аэродрома в американском штате Миссури отведен период с 12 по 20 мая.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Российские инспекторы в мае планируют выполнить наблюдательный полет на Ту-154МЛК-1 над США в рамках договора по открытому небу, сообщает газета ВС РФ "Красная Звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154МЛК-1 над территорией США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет максимальной дальностью до 4800 километров с аэродрома в штате Миссури состоится в период с 12 по 20 мая.

Российский самолет будет выполнять полет по согласованному маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение условий договора.



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