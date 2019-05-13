Пусть обзавидуются: в США создали сервис по подделке фото из отпуска

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Американские программисты разработали сервис по подделке фотографий из отпуска.
Fake A Vacation помогает создать фотографии для соцсетей, на которых пользователи будут запечатлены на Ниагарском водопаде или на гавайском пляже.
Для того чтобы "отдохнуть" в красивом месте, нужно отправить свои снимки и выбрать локацию отдыха — Диснейленд, Лас-Вегас, Гранд-Каньон и другие. Обработка фото составляет в среднем 72 часа.
Разработчики объясняют, что поводом для создания сервиса послужило недавнее исследование, которое подтвердило, что 14% американцев лгут о своем отпуске, чтобы произвести впечатление на подписчиков в соцсетях и заставить их завидовать.
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