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Туристка с фотоаппаратом

Пусть обзавидуются: в США создали сервис по подделке фото из отпуска

CC0
В мире
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Исследования показывают, что многие готовы пойти на обман, лишь бы произвести впечатление на своих подписчиков и доказать, что они активно путешествуют.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Американские программисты разработали сервис по подделке фотографий из отпуска.

Fake A Vacation помогает создать фотографии для соцсетей, на которых пользователи будут запечатлены на Ниагарском водопаде или на гавайском пляже.

Для того чтобы "отдохнуть" в красивом месте, нужно отправить свои снимки и выбрать локацию отдыха — Диснейленд, Лас-Вегас, Гранд-Каньон и другие. Обработка фото составляет в среднем 72 часа.

Пример работы программы
© Foto / Fake A Vacation
Пример работы программы

Разработчики объясняют, что поводом для создания сервиса послужило недавнее исследование, которое подтвердило, что 14% американцев лгут о своем отпуске, чтобы произвести впечатление на подписчиков в соцсетях и заставить их завидовать.

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