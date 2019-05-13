Новый номер сингапурского Esquire написал искусственный интеллект

Статьи, которые написаны полностью ботом, в номере помечены специальным значком.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Часть апрельского номера Esquire в Сингапуре была написана ботом под руководством редактора, пишет портал Adindex.ru.

В номере опубликовано два письма главреда, одно написано с помощью искусственного интеллекта за 2,5 минуты, другое - человеком за 2,5 часа.

На левой обложке изображен датский актер Николай Костер-Вальдау, а на правой - вымышленный музыкант Blawko.

© Foto / Esquire Обложка апрельского номера Esquire

Для написания статей был создан специальный бот AI Squire. Он был создан компанией QLX, специализирующейся на искусственном интеллекте. При этом каждая статья от робота помечена специальным знаком.

В 2018 году журнал о моде Stylist посвятил юбилейное 400-е издание роботам, поместив на обложку модель-робот Софию.

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