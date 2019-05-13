Новый номер сингапурского Esquire написал искусственный интеллект

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Часть апрельского номера Esquire в Сингапуре была написана ботом под руководством редактора, пишет портал Adindex.ru.
В номере опубликовано два письма главреда, одно написано с помощью искусственного интеллекта за 2,5 минуты, другое - человеком за 2,5 часа.
На левой обложке изображен датский актер Николай Костер-Вальдау, а на правой - вымышленный музыкант Blawko.
Для написания статей был создан специальный бот AI Squire. Он был создан компанией QLX, специализирующейся на искусственном интеллекте. При этом каждая статья от робота помечена специальным знаком.
В 2018 году журнал о моде Stylist посвятил юбилейное 400-е издание роботам, поместив на обложку модель-робот Софию.
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