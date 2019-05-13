Одного из пострадавших при крушении SSJ100 выписали из больницы

Из 78 находившихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100 выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Одного из пострадавших при крушении самолета SSJ100 в аэропорту Шереметьево выписали из больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Лечение продолжают еще девять человек: пятеро из них находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и четверо— в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского.

Следственный комитет РФ Аэропорт Шереметьево опубликовал хронологию катастрофы Sukhoi Superjet 100

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что тела всех погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" опознаны.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.