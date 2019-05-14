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Здание Министерства иностранных дел РФ

МИД России предупредил, что Вашингтон готовит применение ядерного оружия в Европе

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Внешнеполитическое ведомство России раскритиковало страны Европы за то, что они позволяют США подвергать себя опасности.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Размещение США ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих неядерных европейских государств, сказал РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств", - сказал Ермаков.

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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе завершилась двухнедельная встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия. В ходе этой встречи российская делегация, по словам Ермакова, руководствовалась, "в первую очередь, задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО, сбалансированного подхода к трем его ключевым составляющим – ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии".

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что при нанесении ядерного удара США против России с территории Европы европейцы автоматически становятся мишенью для ответных действий РФ.

Парламентарий подчеркнул, что размещение США ядерного вооружения в Европе есть квазисогласие европейцев на его применение без дополнительных механизмов.

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов напомнил, что единственной страной, обладающей ядерным оружием и применившей его, являются США, все остальные доказали состоятельность в выполнении своих обязательств в этом вопросе.

"Ведь ружье, которое висит на стене, оно раз в 50 лет может выстрелить. Всякий конфликт начинается с цепи нарушений, каких-то несоблюдений. Если европейцы радеют за свою безопасность, то нам нужно освободить Европу от ядерного засилья, американского засилья и проводить независимую политику как отдельно взятой страны, так и европейского сообщества в целом", - сказал Красов.

Ядерное оружие
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Хиросима вместе с Нагасаки стали жертвами американских атомных бомбардировок в 1945 году, из-за которых в общей сложности погибло около 214 тысяч человек. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. С военной точки зрения, бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над императорской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

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Бомбардировками мирных городов Соединенные Штаты преследовали, прежде всего, политические цели - продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

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