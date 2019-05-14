Президент России утвердил новую доктрину энергетической безопасности

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую доктрину энергетической безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

В документе поставлена задача исключить конкуренцию разных видов российских ресурсов на мировых рынках.

Также в доктрине отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, увеличение потребления сжиженного природного газа.

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Среди внешнеэкономических вызовов энергетической безопасности России называются:

перемещение центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион,

замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры, в том числе вследствие замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

увеличение мировой ресурсной базы углеводородного сырья, усиление конкуренции экспортеров энергоресурсов, в том числе в связи с появлением новых экспортеров,

изменение международного нормативно-правового регулирования в сфере энергетики и условий функционирования мировых энергетических рынков, усиление позиций потребителей,

рост производства сжижженного газа и его доли на мировых энергетических рынках/, формирование глобального рынка природного газа,

увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе.

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В конце ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что новая доктрина национальной энергобезопасности России принята, ее должен утвердить президент страны. Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что энергобезопасность для РФ подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов и сохранение лидирующих позиций на международных рынках. В доктрине отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, увеличение потребления СПГ.