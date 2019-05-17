США отменят льготный режим торговли с Турцией

Дональд Трамп заявил о намерении отменить льготный статус Турции в соответствии с единой системой тарифных преференций (GSP) в марте, но до настоящего времени решение еще не было принято окончательно.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление, направленное Трампом в конгресс.

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"Я решил, что, основываясь на уровне ее экономического развития, следует прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента с 17 мая", - говорится в сообщении.

В марте Трамп заявлял, что за последние 45 лет, когда Турция получала льготы в режиме GSP, ее экономика сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизился уровень бедности, расширилась диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики.

Для турецкого экспорта решение Трампа несет негативный эффект, так как США - шестое по значению направление турецкого экспорта, Турция направляет в Штаты 5,3% своих товаров.

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.