Удар в спину: нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

На 71-летнего актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Арнольд Шварценеггер приехал в Сандтон в качестве судьи на спортивные соревнования, во время его общения с поклонниками, к нему сзади подбежал человек и ударил ногой в спину, об этом пишет газета Independent.

Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Мотивы нападавшего не сообщаются. Он задержан.

Позже сам Шварценеггер опубликовал в своем Twitter пост, поблагодарив всех за беспокойство. Он был уверен, что "его толкает толпа, и понял, что его кто-то ударил, только посмотрев видео". Актер пошутил, что рад тому, что ударивший его "идиот не прервал трансляцию в Снэпчат".

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) 18 мая 2019 г.

Американский культурист и актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger), полное имя Арнольд Алоис Шварценеггер (Arnold Alois Schwarzenegger), родился 30 июля 1947 года в деревне Таль в Австрии.

В историю кино Шварценеггер вошел как исполнитель главной роли в фантастическом боевике Джеймса Кэмерона "Терминатор" (Terminator, 1984). Образ супергероя актер воплотил и в нескольких последующих картинах: "Коммандо" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Бегущий человек" (Running Man, 1987).