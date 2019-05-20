14:44 20 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.25
Поиск

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

© AFP 2019 / Delil Souleiman
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1163 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 746 человек (женщин – 224, детей – 380)", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Одностороннее перемирие: армия Сирии прекратила ведение огня в Идлибе

Подчеркивается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 216 сирийцев.

За прошедшие сутки российскими военнослужащими в Телль-Сиккин-Каада (провинция Хама) была проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдали тысячу продовольственных наборов общим весом 4,99 тонны.

По информации центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории и уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

ООН о ситуации в Идлибе: готовимся к худшему сценарию>>

*Террористическая организация, запрещенная в России

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

По теме

Освобожденные из плена сирийские военные рассказали о годах плена
Сирия одна, Сирия едина: подведены итоги "Астаны-12"
Израиль построит на Голанах поселок имени Дональда Трампа
Теги:
Сирия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Евровидение-2019: самые яркие фото финала
Самые длинные в мире: чемпионат бород и усов прошел в Бельгии
"Евровидение–2019": итоговые результаты

Соцсети

Sputnikabkhazia