Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1163 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 746 человек (женщин – 224, детей – 380)", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 216 сирийцев.

За прошедшие сутки российскими военнослужащими в Телль-Сиккин-Каада (провинция Хама) была проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдали тысячу продовольственных наборов общим весом 4,99 тонны.

По информации центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории и уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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*Террористическая организация, запрещенная в России