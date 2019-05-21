21:57 21 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.54
  • EUR71.97
Поиск

США ввели новые санкции против России

© AP Photo. J. Scott Applewhite, File
В мире
Получить короткую ссылку
4601

Вашингтон ввел санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Госдепартамент США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении бюро по международной безопасности и нераспространению ведомства.

В частности, Вашингтон запретил закупки продукции Тульского конструкторского бюро приборостроения, учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине и московского завода "Авангард".

Отмечается, что решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

По теме

Путин предложил мировому сообществу выработать ответ на односторонние санкции
Трамп остановил "драконовские" санкции против России ради встречи с Путиным
Теги:
санкции, Россия, США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Два дня в оппозиции: акции протеста в Абхазии
Эверест яхтинга: как семья из Новосибирска шестой год бороздит моря и океаны
"Евровидение–2019": итоговые результаты

Соцсети

Sputnikabkhazia