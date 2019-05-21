США ввели новые санкции против России

Вашингтон ввел санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Госдепартамент США ввел санкции против двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении бюро по международной безопасности и нераспространению ведомства.

В частности, Вашингтон запретил закупки продукции Тульского конструкторского бюро приборостроения, учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине и московского завода "Авангард".

Отмечается, что решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.