В Венесуэле опровергли сообщения об отказе от Visa, Mastercard и Maestro

Создание собственной платформы для осуществления платежей в Венесуэле не ведет к отказу от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Центральный банк Венесуэлы опроверг информацию о якобы запланированном прекращении работы международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro в стране, сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве подтвердили, что в стране создается дополнительная и альтернативная национальная платформа для осуществления платежей. Однако это не ведет к прекращению операций международных франшиз дебетовых и кредитных карт.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны приняли решение о развитии собственной платежной системы и отказе к концу января от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro. По данным СМИ, с 30 ноября 2019 года якобы должны были быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года – по кредитным.