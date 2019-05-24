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Салехард. Архивное фото

Накануне лета: на столицу Ямала обрушился снегопад

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Синоптики Ямало-ненецкого автономного округа ожидают в пятницу мокрый снег с дождем, сильный ветер и температуру воздуха на отметке около нуля градусов.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Столицу Ямала город Салехард вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, передает РИА Новости.

"Снегопад накрыл столицу Ямала. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточное патрулирование города выехали многофункциональные комбинированные машины", - проинформировал местный муниципалитет.

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Публикация от Весь ЯМАЛ САЛЕХАРД ЛАБЫТНАНГИ (@all_yamal)

Подчеркивается, что последствия снегопада устраняют 14 единиц спецтехники.

"В первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары. Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Салехарда.

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Публикация от Весь ЯМАЛ САЛЕХАРД ЛАБЫТНАНГИ (@all_yamal)

Онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино" сообщило, что вылет совмещенного рейса авиакомпаний S7 и "Ямал" в Салехард задерживается на четыре часа. Более того, не работает паромная переправа, связывающая столицу региона с ближайшим городом - Лабытнанги.

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Теги:
Ямало-Ненецкий АО


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