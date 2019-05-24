Заявления на российское гражданство подали около двух тысяч жителей ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что уже подано порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов от жителей Донецкой народной республики.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев проинформировал о том, что около двух тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики за месяц подали заявления на получение гражданства России, передает РИА Новости.

"На 24 мая 2019 года порядка двух тысяч граждан Луганской народной республики подали документы на оформление гражданства Российской Федерации", - сообщил Параскеев в пятницу.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.