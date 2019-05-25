Экипаж арестованного в Стамбуле судна отправили в Россию

Моряки из Ростовской области вернулись на родину с арестованного в Стамбуле судна Streamline.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Шесть моряков из России, которые провели почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

"Они стали заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном", - говорится в сообщении генконсульства России в Facebook.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.

Задолженность судовладельца перед моряками на текущий момент превышает 140 тысяч долларов, сообщал ранее капитан судна Бахман Багиров, который в начале апреля вернулся в Россию. Первые судебные слушания по иску судовладельца о снятии ареста с судна прошли 26 февраля, они были перенесены на 2 апреля, а затем на 11 июня из-за отсутствия ряда документов о продаже судна, которые затребовал суд. Ранее также сообщалось, что судно может быть выставлено на продажу из-за долгов.